Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ci prova: nome d’eccezione nel cast

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ci prova: il talent di Rai 1 è ancora lontano ma cominciano le indiscrezioni sul cast e una è clamorosa

Lavori in corso per tutti i programmi tv più attesi della prossima stagione, compreso Ballando con le Stelle che ha ottenuto un ottimo riscontro nella sua ultima edizione. La vittoria di Gllles Rocca e Lucrezia Lando, la presenza di personaggi come Elisa Isoardi che aveva ballato con Raimondo Todaro, un cast molto azzeccato.

Milly Carlucci e il suo staff stanno già lavorando per la prossima edizione del talent show di Rai 1 e per il cast spuntano già candidature clamorose. Quella di un ingresso sensazionale è dei giorni scorsi, perché il nome di Morgan dopo che già la sua ex Asia Argento era stata concorrente, è di quelli che catalizzano l’attenzione.

Ma nelle ultime ora ne è spuntato un altro, se possibile ancora più clamoroso. TvBlog infatti sdogana la candidatura di Sabina Guzzanti che sarebbe già stata contattato per entrare far parte del cast. Sicuramente un ruolo inedito per lei che sarebbe una delle più attese sulla pista.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ci prova: una candidatura eccellente

Non ci sono ancora conferme ufficiali su nessuno dei nomi che nelle ultime settimane è stato accostato alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Ma quello di Sabina Guzzanti andrebbe a sparigliare le carte, perché l’abbiamo conosciuta sempre sotto un’altra veste, quella di comica impegnata e anche grande imitatrice. Giorgia Meloni, Virginia Raggi, Daniela Santanchè, Lucia Annunziata, tutte caricatire che ha inrerprerato alla perfezione negli ultimi tempi.

Per il trentennale di Avanzi una foto che non conoscevo🥂 pic.twitter.com/b6nVoj7BNt — SabinaGuzzanti (@SabinaGuzzanti) June 17, 2021

Intanto però è uscito il suo primo romanzo, ‘2119. La disfatta dei Sapiens’, edito da HarperCollins. Lei lo presenta così: “Non ho mai scritto un romanzo e non so giudicare se questo avrà il potere di catturarvi e farvi arrivare fino in fondo. L’ho riempito di sorprese per tenervi con me, pur sapendo che un semplice colpo di scena non può molto contro una notifica di WhatsApp o di un like. Io per prima faccio sempre più fatica a leggere e per questo non mi dilungo nei preamboli”.