Anticipazioni Temptation Island, un’altra coppia al falò?

Le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island delineano uno scenario simile a quello della scorsa puntata: un’altra coppia al falò?

Sono vari i video spoiler pubblicati dalla pagina Instagram di Temptation Island ed è per questo che si teme una nuova coppia al falò. Dopo Valentina e Tommaso, potrebbe traballare la permanenza sull’isola delle tentazioni anche per qualcun altro. A partire da stasera, lunedì 12 luglio, dalle 21:35 Filippo Bisciglia e le cinque coppie rimaste in gara regaleranno nuove emozioni.

A partire da Alessandro, come si vede nel video, che vedrà un filmato della fidanzata Jessica, la reazione non è affatto pacata, tanto da dare un calcio ad un oggetto del residence. La ragazza, nel villaggio con i tentatori, potrebbe essersi avvicinata ad un single perché non vede affatto il cambiamento nel suo fidanzato.

Anticipazioni Temptation Island, Stefano e Manuela al falò di confronto?

Una delle coppie più ambigue del programma è quella formata da Stefano Sirena e Manuela Carriero e potrebbero essere proprio i due a ritrovarsi di fronte al falò di confronto per decidere se uscire insieme o meno. In particolare, nel video spoiler pubblicato sulla pagina Instagram di Temptation Island si vede Manuela delusa dal fidanzato Stefano – che fin qui non ha mai speso parole carine per la sua fidanzata – che in lacrime viene consolata dal tentatore Luciano.

