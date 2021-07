Anticipazioni Beautiful, nuovi nodi vengono al pettine: scoppia la rissa – VIDEO

Nuovi nodi vengono al pettine nelle prossime puntate di Beautiful. Tra Bill e Justin scoppia la rissa: tutte le anticipazioni

Le vicende dei protagonisti di Beautiful non smettono di tenere con il fiato sospeso gli appassionati della più longeva soap opera in onda sul piccolo schermo. Ancora al centro dell’attenzione la triste storia di Liam e Bill. Padre e figlio dopo essere finiti in carcere per un assassinio non commesso, si troveranno davanti ad un’amara scoperta.

Liam perseguitato dai sensi di colpa dopo aver visto Vinny Walker finire sotto la propria auto, decide di costituirsi. Ma a raggiungerlo in prigione, subito dopo, è Bill. Lo Spencer senior decide di prendersi ogni responsabilità con l’intendo di sprigionare il figlio, ma purtroppo non riesce nel suo intento. I due resteranno entrambi rinchiusi in una cella.

Ad arrivare in loro soccorso nonostante l’astio, Thomas. Il Forrester è spinto dalla volontà di scoprire la verità sulla morte del suo migliore amico, Vinny, ma al momento della scoperta succede un altro imprevisto. Thomas si reca da Justin per spiegare la dinamica dell’Incidente: si è trattato di un suicidio. Ma l’avvocato non ha alcuna intenzione di fare uscire di prigione Bill e Liam. Il suo intento è quello di prendere il controllo sulla Spencer Publications e per evitare che Thomas possa parlare, lo chiude in una gabbia.

Scoppia la rissa tra Bill e Justin: le anticipazioni di Beautiful

Thomas viene liberato da Hope. La figlia di Brooke avverte la sua improvvisa assenza e inizia a sospettare di Justin. Intanto anche Liam e Bill lasceranno la prigione ma appena arriveranno a Los Angeles scoppierà la rissa. Dopo il racconto di Thomas tutti i nodi vengono al pettine e l’avvocato non avrà più scampo.

Bill era convinto che il suo fidato amico facesse il tutto e per tutto per tirare lui e suo figlio fuori dalla prigione, ma invece Justin si stava assicurando che i due restassero quanto più tempo possibile rinchiusi in cella. Lo Spencer senior uscito di prigione tirerà un pugno sul volto di Justin. Tra i due scoppierà una rissa e qualcuno cercherà di fermarli. Intanto Bill deciderà di denunciare il suo vecchio amico per averlo tradito.