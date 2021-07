Amici 20, Giulia Stabile irrefrenabile dopo la vittoria: un nuovo traguardo – VIDEO

Continuano i successi per Giulia Stabile. Dopo la vittoria ad Amici 20, la ballerina va dritta per la sua strada: è irrefrenabile

Dopo essersi qualificata al primo posto ad Amici 20, Giulia Stabile non si ferma. La giovane ballerina vola alto grazie alla sua passione e professionalità. Con la sua simpatia ha fatto innamorare tutta l’Italia, a fare da cornice il suo talento. La ragazza di Sangiovanni ha conquistato anche il cuore della Queen Maria De Filippi che dal prossimo anno ha deciso di tenerla con se nella nuova edizione del talent show e questa volta, ovviamente, nelle vesti di ballerina professionista.

Dopo aver alzato al cielo la coppa di Amici, Giulia ha raggiunto numerosi palcoscenici e salotti televisivi, tra cui quello di Mara Venier su Rai Uno. Con la sua allegria e l’ennesimo successo ha colpito tutti anche nel corso del match Italia-Inghilterra che ha visto il tricolore (verde, bianco e rosso) trionfare e vincere la coppa di Euro 2020.

Difatti, mentre l’Italia disputava l’ultimo incontro, in tanti hanno notato i contagiosi momenti di gioia nelle Insta Stories di Giulia Stabile che ha conseguito il suo diploma presso l’Accademia Buccellato Rossi, dove frequentava prima di approdare al talent show di Mediaset.

Giulia Stabile dopo Amici 20 colleziona nuovi traguardi

Con il suo talento e la risata contagiosa Giulia Stabile ha conquistato gli italiani, dai più grandi ai più piccini. Dopo aver trionfato all’ultima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque, Amici, la giovanissima ballerina va dritta per la sua strada senza mai fermarsi.

GUARDA QUI LE INSTA STORIES>>> Giulia Stabile e il conseguimento del diploma

Proprio ieri è riuscita a conseguire il diploma come ballerina presso l’Accademia Buccellato Rossi. “Grazie di cuore a tutti per gli auguri per il diploma”, ha scritto Giulia sui video pubblicati nelle sue Insta Stories: “Dietro ai bei traguardi ci sono tanti sacrifici e c’è tanto impegno”. Infine Giulia ha invitato tutti a non arrendersi mai, ma di lottare e studiare per raggiungere i propri sogni.