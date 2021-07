Wimbledon, finale Djokovic-Berrettini in streaming gratis: dove vederla

Oggi è il grande giorno per Matteo Berrettini che affronterà Novak Djokovic in finale a Wimbledon: ecco dove vedere il match in diretta e streaming gratis.

Matteo Berrettini è riuscito a raggiungere la finale di Wimbledon, dove affronterà il campione serbo Novak Djokovic. Una finale storica per i colori italiani, con il tennista romano che è pronto a conquistare il suo primo torneo del Grande Slam. La gara è a dir poco storica ed avverrà proprio oggi, prima della grande finale di Euro 2020 tra Italia ed Inghilterra.

Comunque vada Matteo ha già fatto la storia. Infatti l’ultimo italiano a raggiungere la semifinale di Wimbledon fu Nicola Pietrangeli nel 1961. Di fronte Berrettini avrà un Djokovic che è alla 30esima finale in un torneo del grande slam. Andiamo quindi a vedere dove seguire la Finale di Wimbledon tra i due tennisti in diretta e streaming gratis.

Wimbledon, Berrettini-Djokovic: dove vederla in diretta e streaming gratis

La finalissima di Wimbledon tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic è una finale in esclusiva sui canali Sky. Ma la pay-tv a sorpresa è pronta a permettere a tutti i curiosi di seguire il match ed ha deciso di farlo vedere in diretta anche in chiaro su Tv8. Il match non solò sarà visibile in diretta su Sky Sport e Tv8, ma sarà possibile vederlo anche in streaming gratis.

Infatti chi non è abbonato a Sky potrà vedere il match in diretta anche sul sito di Tv8, andando all’indirizzo internet https://tv8.it/streaming.html. Mentre invece gli abbonati a Sky potranno seguire la sfida tra Berrettini e Djokovic anche in diretta sulla piattaforma streaming SkyGo. L’ultimo canale streaming su cui si potrà vedere la partita è NowTv, piattaforma online affiliata a Sky che trasmette il catalogo sport anche della pay-tv.