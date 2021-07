Wimbledon, Djokovic ancora re in 4 set: Berrettini quasi perfetto

Wimbledon, Djokovic ancora re in 4 set al termine di una bellissima battaglia: Berrettini quasi perfetto, il vincitore morale è lui

Il re è Novak Djokovic e nessuno aveva grossi dubbi. Ma a Wimbledon c’è almeno un reggente, perché Matteo Berrettini ha lottato come un leone cedendo in 4 set e giocando una partita quasi monumentale: alla fine 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 per il serbo.

Matteo è riuscito a sopravvivere ad un inizio della finale devastante, ma in negativo, Troppo teso, il romano, che non è mai riuscito a liberare il braccio e a mettere in pratica quello che aveva studiato sulla carta. Poi però sul 5-4 è riusciti a ottenere il contro break portando il numero uno al mondo fino al tie break. E lì, di testa e di cuore, ha fatto suo il primo set.

Poi però nei due successivi ha pagato la stessa fatica a mettersi in moto: il break di Djokovic è arrivato in fretta e nel secondo parziale non ha mai concesso opportunità al nostrp numero uno. Nel terzo stesso copione anche se Matteo ha avuto l’opportunità di rientrare senza riuscire a sfruttarla.

Wimbledon, Djokovic ancora re: per lui è il ventesimo titolo nello Slam, numeri da record

Alla distanza, la differenza l’ha fatta la maggiore abitudine del serbo a giocare partite di questo livello. Berrettini ha avuto palle per salire 4-2, ma sul 3-3 ha subito i break decisivo e si si è procurato tre match point.

Sui primi due Berrettini si è difeso alla grande, il terzo è stato quello decisivo. Ma ci sono volute 3 ore e 24 minuti per piegarlo. Djokovic fa festa, per lui è il ventesimo titolo dello Slam e soprattutto il terzo quest”anno, con la possibilità di fare filotto agli US Open tra due mesi. Ha solo 25 anni, tornerà.