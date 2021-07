Uomini e Donne, nuova sorprendente rivelazione: storia d’amore finita!

Spunta una nuova sorprendente rivelazione riguardante una coppia nata da Uomini e Donne: è finita una delle storie d’amore nata nel dating show.

Gli amanti del Trono Over di Uomini e Donne sicuramente ricorderanno Stefania Montù e Alessandro Bizziato, che decisero di fidanzarsi al termine del dating show. Oggi i due hanno deciso di concludere la loro relazione. L’ex dama ha ricordato quanto accaduto durante una diretta su Instagram, facendo chiarezza su ciò che è circolato sui portali di cronaca rosa negli ultimi giorni.

La Montù ha specificato come i due si sono lasciati affermando: “Io non sono stata proprio lasciata, ma ho deciso di porre fine al nostro rapporto“. Per questo motivo Stefania si è detta molto vicina alle donne che sono state lasciate. L’ultimo periodo della love story tra i due è stata vissuta tra Mantova e Riccione, dove lavora Alessandro. La dama ha rivelato che Bizziato non ha un buon rapporto con il cellulare e che non ha mai avuto un ruolo essenziale nel corso della giornata. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli svelati dalla Montù.

Uomini e Donne, finisce la love story tra Stefania Montù e Alessandro Bizziato: “L’ho lasciato io”

Sui propri canali social la Montù si è sfogata affermando: “Diceva che ero la donna della sua vita e che con me avrebbe trascorso tanto tempo, ma questo non è accaduto. Tutto quello che avete letto su tutte le pagine che hanno pubblicato la mia intervista è tutto vero. Non ci siamo lasciati, io l’ho lasciato!“. Un vero e proprio sfogo, con Stefania che ha chiarito quanto è successo tra i due.

Stefania ha rivelato poi un particolare compleanno vissuto in compagnia di Bizziato, raccontando: “Purtroppo ha invitato parecchia gente e ovviamente in questa serata non sono stata minimamente considerata. Per non dire altre parole. Inoltre, non abbiamo dormito insieme e anche quella sera lì non c’è stato modo di festeggiare“. Una situazione a dir poco bizzarra, con Stefana Montù che alla fine ha deciso di interrompere la relazione con Alessandro Bizziato.