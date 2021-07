Finalmente sono una coppia di fatto. La foto rende ufficiale la loro relazione.

Luca Cenerelli, ex cavaliere di Uomini e Donne del trono over, dopo la fine del dating show si è inaspettatamente riavvicinato a Elisabetta Simone. Prima che il programma terminasse, Luca aveva deciso di interrompere la loro conoscenza in quanto nutriva dei dubbi sulla possibilità che il loro rapporto potesse avere un seguito. Il suo comportamento aveva generato non pochi sospetti tra i presenti in studio, tanto che Gianni Sperti più volte gli ha riservato degli attacchi.

Dopo la fine di Uomini e Donne però la stessa Elisabetta Simone ha detto di aver rivisto il cavaliere e nelle ultime ore sono diventati ufficialmente una coppia. Su Instagram Eli e Luca hanno pubblicato il loro primo scatto assieme.

Uomini e Donne, sono ufficialmente una coppia: ecco la prova – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Cenerelli (@luca_cenerelli)

“La vera ricchezza non è ciò che possiedi ma avere una persona speciale con cui condividere ogni momento” scrive il bell’imprenditore milanese a corredo del primo scatto social con la sua Elisabetta che gli fa eco pubblicando la stessa foto, ma scrivendo: “E alla fine.. nonostante tutto e tutti”.

L’amore trionfa su tutto e ti raggiunge senza far rumore. Così è successo anche per la neo coppia che durante la partecipazione al dating show ha vissuto momenti altalenanti dove il loro amore è stato messo a dura prova. Oggi però le difficoltà sono acqua passata ed Eli e Luca possono viversi la loro storia d’amore.