Uomini e Donne, incredibile retroscena di Gemma Galgani: fan sorpresi

Arriva un incredibile retroscena di Gemma Galgani. La dama di Uomini e Donne parla della sua amica Ida Platano

Come gli appassionati di Uomini e Donne ben sanno, la dama torinese Gemma Galgani è diventata ormai una delle più grandi protagoniste presenti nel parterre del talk show di Mediaset. Merito anche degli scontri che continuamente ha con la sua acerrima nemica Tina Cipollari.

La Galgani che ha conquistato il cuore di tanti, tra cui quello degli stessi concorrenti di Uomini e Donne, nei giorni scorsi ha ricevuto un generoso regalo da un ex corteggiatore del programma: Matteo Ranieri. Come ha dichiarato il ligure al Magazine del talk show ideato e condotto da Maria De Filippi, era un dono promesso già in precedenza.

Ma questa volta a parlare al Magazine di Uomini e Donne è stata proprio la dama torinese. La Galgani ha svelato dei retroscena sull’amicizia nata con Ida Platano nonché ex di Riccardo Guarnieri. Le due donne hanno avuto modo di conoscersi proprio negli studi di Mediaset dove è nata una sincera amicizia, ma qual è stata la sua prima opinione sulla Platano?

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Uomini e Donne, sono ufficialmente una coppia: ecco la prova – FOTO

Gemma Galgani e l’incredibile retroscena sulla sua amicizia con Ida Platano

Gemma Galgani e Ida Platano si sono conosciute nel seguitissimo programma di Mediaset, Uomini e Donne, dove è nata una grandissima amicizia. Ma la dama torinese raggiunta dal Magazine del talk show condotto da Maria De Filippi, ha spiegato qual è stata la sua prima opinione sulla siciliana.

“Ida aveva un velo di tristezza negli occhi” quando simpaticamente si sono rivolte il primo sguardo. L’amicizia tra le due è nata quando si è conclusa la stagione di Uomini e Donne quando la Platano e il Guarnieri hanno partecipato a Temptation Island. Ad unirle sempre di più la sofferenza che la dama siciliana ha provato dopo la rottura con Riccardo: entrambe sanno bene cosa significa soffrire per amore.

La Galgani ha raccontato al Magazine di Uomini e Donne che in questi anni avrebbe voluto difendere a spada tratta la sua amica, ma il Guarnieri glielo avrebbe impedito. Nonostante ciò adesso può dirsi felice di come Ida sia riuscita a tutelarsi nell’ultimo confronto acuto con il suo ex cavaliere: “E’ stata decisa ed ha mostrato di avere carattere“.