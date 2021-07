Uomini e Donne, ex dama concorrente al GF Vip 6? Annuncio bomba

Uomini e Donne, ex dama concorrente al GF Vip 6? In attesa che i giochi per il cast del reality siano fatti, arriva l’annuncio che cambia tutto

Negli ultimi anni è stata una delle protagoniste più amate e discusse trono over di Uomini e Donne, ma presto potremo vederla in un altro ruolo. Veronica Ursida, nonostante sia uscita da un po’ di tempo, è rimasta nel cuore dei suo fan che ne reclamano il ritorno.

In realtà potrebbe succedere ma sotto un’altra veste, come ha confessato lei stessa ai microfoni di RTL 102.5. Il suo sogno è quello di partecipare al GF Vip 6 perché “sarebbe la cornice ideale per me. All’interno di Uomini e Donne si è vista solo una parte di Veronica. Non sono riuscita invece a mostrare la mia solarità, la mia energia, la capacità di prendermi anche in giro. Lì potrebbe invece essere perfetto, sarebbe una bellissima esperienza”.

Uomini e Donne, ex dama concorrente al GF Vip 6 oppure pensa di tornare da Maria? Ecco la risposta

Ma Veronica tornerà mai a a Uomini e Donne? Per il momento non è nei suoi programmi anche se ammette che nella vita non si può mai dire. Ammette che il dating show di Maria de Filippi è servito per farla conoscere, per aprirle una strada e conserva soltanto bellissimi ricordi di quella esperienza.

Intanto però è ancora single. Ma cosa cerca in un uomo? “Uno che mi lasci stare tranquilla, deve essere simpatico e galante nei miei confronti. Affascinante, non il classico bellone o chissà cosa, ma mi deve rendere tranquilla, serena. Visto che gli uomini che ho incontrato finora non mi facevano stare serena, per il momento meglio stare da sola”.