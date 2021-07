Temptation Island, Filippo Bisciglia infastidito da una coppia: il motivo

Colpo di scena a Temptation Island, dove un ex coppia dell’isola ha fatto notare un Francesco Bisciglia infastidito. Andiamo a vedere cos’è successo.

Anche la nuova edizione di Temptation Island sta riscuotendo un notevole successo dal punto di vista del pubblico. La coppia che più sta facendo discutere è quella tra Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti. Infatti proprio Tommaso che è da sempre apparso geloso, alla fine è stato il primo a tradire la dama. Lei invece che ha quasi vent’anni in più è in balia della malattia possesiva da parte del giovane ragazzo. Per qualcuno, però, il comportamento dei due durante il programma non è del tutto spontaneo.

A far notare questa cosa al pubblico del reality sono Valentina De Biasi e Oronzo Carinola, che in diretta radio hanno confessato le perplessità riguardanti il programma. I due sono pronti a diventare genitori per la prima volta, ma non hanno mai dimenticato la loro esperienza su Canale 5. Il primo a parlare è stato proprio Oronzo, che senza mezzi termini ha affermato: “La vedo una storia finta. Lui non lo capisco“. Andiamo quindi a vedere il parere dei due sul comportamento di Filippo Bisciglia.

Temptation Island, Valentina e Oronzo su Filippo Bisciglia: “Si è un pò scocciato”

Ma durante la loro intervista radiofonica Valentina e Oronzo non hanno parlato solamente di Tommaso e Valentina, ma anche di cosa sta succedendo nel programma. Infatti per i due ex concorrenti è apparso strano Filippo Bisciglia nelle ultime puntate. Infatti Valentina e Oronzo hanno affermato che il presentatore si è scocciato durante il falò e che la redazione non ha fatto nulla per intervenire. Carinola ha quindi difeso la produzione, ma anche il conduttore che non ha saputo come comportarsi a causa di alcune coppie presenti quest anno in trasmissione.

Infatti Bisciglia ha avuto un sussulto nel corso dell’incontro decisivo che ha poi innescato la rottura di Eletti e della Nulli. Valentina, parlando della coppia, ha affermato: “Tommaso ha avuto una reazione stranissima. Se non hai interesse ci sta. Lui poi ha avuto un cambiamento assurdo. Non so, lo può avere dopo un anno“. Valentina e Oronzo hanno poi concluso l’intervista ricordando l’attesa per la nascita del loro bambino, un qualcosa che non è capitato ma che i due hanno cercato.