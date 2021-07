Sanremo 2022, che bomba: Alessia Marcuzzi e 3 leggende della TV alla conduzione!

Sono tantissime le ipotesi per la conduzione di Sanremo 2022, con Alessia Marcuzzi e 3 leggende della tv pronte a condurre il Festival.

Il palinsesto televisivo della prossima stagione ha riservato non poche sorprese sia in Rai che in Mediaset. Infatti il Biscione ha detto addio ad Alessia Marcuzzi, dopo la mancata assegnazione di un programma nella fascia pomeridiana della domenica. E quindi la showgirl dice addio sia a ‘Temptation Island che a ‘Le Iene‘. Ma come riporta il settimanale ‘DiPiù Tv‘ adesso per la Marcuzzi potrebbe presentarsi l’occasione di presentare Sanremo 2022.

Infatti la conduttrice televisiva potrebbe affiancare tre leggende della televisione italiana come Amdeus, Fiorello ed a sorpresa anche Gerry Scotti. L’amatissimo volto dei game show della Mediaset, infatti, è uno dei principali candidati alla conduzione del Festival della musica italiana. Grandi novità quindi in arrivo per Alessia Marcuzzi, andiamo quindi a vedere i suoi prossimi incarichi dopo l’addio al ‘Biscione‘.

Alessia Marcuzzi a #Sanremo2022 con Amadeus, Fiorello e Gerry Scotti. Ciao. — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) June 30, 2021

Sanremo 2022, Alessia Marcuzzi nel mirino: la conduttrice ha detto addio a Mediaset

Il palinsesto Mediaset per la stagione 2021-22 ha visto l’addio a sorpresa di Alessia Marcuzzi. Infatti la conduttrice doveva affiancare Enrico Papi nella nuova stagione di ‘Scherzi A Parte‘, ma alla fine a scelto di non rinnovare con la televisione e di provare nuove esperienze lavorative. Dopo l’esclusione, Alessia ha ricevuto moltissimi messaggi di affetto che ha ricevuto dai colleghi e da persone comuni che l’hanno sempre seguita durante la sua carriera televisiva.

Adesso in molti si chiedono cosa farà la Marcuzzi dopo il doppio addio a ‘Temptation Island‘ e ‘Le Iene‘. Sono diverse le strade che potrebbe prendere la showgirl, dal prendersi un anno sabbatico per dedicarsi alla famiglia a Sanremo 2022, fino ad un nuovo progetto con i social che la faranno da protagonista. Sarà quindi importante capire cosa riserverà il futuro alla conduttrice, che potrebbe anche passare in Rai in pianta stabile.