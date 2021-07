Regina Elisabetta, l’ironia di Rocco Siffredi prima di Italia-Inghilterra: polemiche – VIDEO

Mancano poche ore alla finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Il video ironico con Rocco Siffredi e la Regina Elisabetta sta scatenando polemiche

L’attesa si fa sempre più intensa. Italia-Inghilterra è la grande finale di Euro 2020, con il calcio d’inizio alle ore 21:00 presso lo stadio Wembley di Londra. Gli Azzurri di Mancini tenteranno l’intesa contro la squadra di casa, che si gioca un posto nella storia e un titolo che manca dal 1966.

I social si stanno scatenando a suon di sfottò e video ironici che ovviamente continueranno anche nei prossimi giorni, sia in caso di vittoria che di sconfitta. Ce n’è uno in particolare che sta facendo parecchio discutere, con non poche polemiche. I protagonisti sono la Regina Elisabetta e Rocco Siffredi, due dei simboli di Inghilterra e Italia.

Il video con la Regina Elisabetta e Rocco Siffredi: scatta la polemica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ODM (@olgademar)

Un video assolutamente ironico e da prendere con le pinze per alcuni, un deliberato affronto alla Corona per altri. A poche ore dalla finale tra Italia e Inghilterra, ci sono alcuni video sfottò che non stanno passando inosservati. Uno di questi riguarda appunto la Regina Elisabetta e Rocco Siffredi, con il noto pornoattore che si trova alle sue spalle mentre cantano all’unisono I Feel Good di James Brown. “Mi sento bene, sapevo che sarebbe stato così, adesso” è la traduzione italiana del testo della canzone, che ovviamente assume un tono piccante.

C’è addirittura chi dice che il video sia già arrivato fino a Buckingham Palace, con alcuni dei più stretti collaboratori della Regina indignati. Una polemica destinata ancora a far parlare nei prossimi giorni, che si vinca o meno sul campo.