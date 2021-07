Palermo, rischia di annegare nella piscina di casa: grave bimbo di due anni e mezzo

Ha rischiato di annegare nella piscina di casa a Monreale. Bimbo di due anni e mezzo è ricoverato in gravi condizioni

Una corsa contro il tempo per cercare di salvare un piccolo di due anni e mezzo che ha rischiato di annegare nella piscina di casa a Monreale (Palermo). Il bimbo stava giocando quando, per cause ancora da accertare, è stato ritrovato riverso nell’acqua e non respirava più.

Allertati i soccorsi dopo un veloce massaggio cardiaco che ha consentito al cuore di riprendere a battere, sul posto è sopraggiunta un’ambulanza del 118 e un elicottero. Il piccolo è stato immediatamente trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico Di Cristina, dove è arrivato in gravi condizioni.

Intanto sulla vicenda indagano i carabinieri. Se il piccolo riporterà danni celebrali questo potrà dirlo soltanto il tempo. Il bimbo in ospedale è circondato dall’affetto dei suoi genitori, amici e parenti ma la prognosi resta ancora riservata.