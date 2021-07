Michelle Hunziker, arrivano cattive notizie: che brutto risveglio

Triste risveglio per Michelle Hunziker dopo la replica di All Together Now: battuta da Antonella Clerici su Rai Uno

Arrivano brutte notizie per Michelle Hunziker dopo la messa in onda di All Together Now- La musica è cambiata. In replica nella serata di ieri su Canale Cinque (sabato luglio), la prima puntata del talent con al timone la conduttrice televisiva svizzera, non ha ottenuto i risultati sperati. Difatti, All Together Now ha interessato solo 1,4 milioni di spettatori pari al 10,6% di share.

E’ stato dunque un risveglio amaro per la Hunziker e i suoi quattro giurati: J-Ax, Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga. Ma chi ha battuto Michelle? Ebbene, l’ammiraglia Mediaset ha dovuto scontrarsi con Rai Uno che ha proposto invece la replica di un altro talent: The Voice Senior con al timone Antonella Clerici.

Michelle Hunziker battuta da Antonella Clerici. ‘All Together Now’ vs ‘The Voice Senior’: tutti i risultati

Michelle Hunziker ha dovuto sfidarsi con Antonella Clerici nella serata di ieri, sabato 10 luglio. Le due conduttrici al timone di due talent show andati in replica, All Together Now e The Voice Senior, hanno raggiunto risultati il cui divario non è stato altissimo.

Nonostante ciò, a conquistare il primo posto sul podio è stata Antonella Clerici su Rai Uno. Difatti, la conduttrice originaria di Legano con The Voice Senior ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo 1,786 milioni di telespettatori pari al 13,2% di share. Tantissima soddisfazione anche per i suoi coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e Jasmine Carrisi, Clementino.

Quanto agli ascolti registrati dai programmi in onda sulle altre reti, su Rai Due Le bugie hanno gli occhi verdi con ha interessato 939mila spettatori e il 6% di share. Su Italia 1 Il gatto con gli stivali ha raggiunto 900mila telespettatori e il 5,9% di share.

Su Rete4 la soap spagnola Una Vita, ha totalizzato 834mila telespettatori pari al 5,7% di share. Rai3 ha proposto la serie tv Una strada verso il domani tenendo incollati davanti al video 395mila spettatori e il 2,6% di share. Infine su La7 Downtown Abbey ha interessato 332mila spettatori e 2,5% di share.