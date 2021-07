Italia-Inghilterra, Fabrizio Corona è scatenato: tifo da stadio – VIDEO

Fabrizio Corona tifoso sfegatato dell’Italia durante il match contro l’Inghilterra: la finale la vede così da casa sua

Dapprima un post per incitare la Nazionale italiana, poi le storie di Instagram: così Fabrizio Corona sta seguendo la finale degli Euro2020 tra Italia ed Inghilterra. “SEGNA NICOLO BARELLA E VINCIAMO NOI”, così a poche ore del match il noto paparazzo ha voluto dare il suo supporto.

Al fischio d’inizio Fabrizio Corona ha voluto dare il suo grido per i calciatori della Nazionale italiana scesi in campo, dal proprio divano, non potendo essere volato allo stadio Wembley.

Fabrizio Corona, da casa sua supporta la Nazionale italiana

Da casa sua Fabrizio Corona incita gli Azzurri affinché conquistino la finale degli Europei 2020. Tuttavia, proprio il noto paparazzo, in questi giorni, è stato nuovamente al centro della cronaca a causa delle sue dichiarazioni. Qualche giorno fa, infatti, sempre tramite le sue Instagram stories, Corona ha criticato fortemente il DDL Zan e coloro che lo difendono e premono per portalo all’approvazione in Parlamento.

“Avete rotto con questo cavolo di DDL Zan. Voi politici lo promuovete per popolarità e per raccogliere voti. Voi influencer per avere like e visualizzazioni e per finire sulle copertine dei quotidiani italiani. Che paese di mer**. La nazionale italiana è l’opposto del valore delle nostre istituzioni e di chi ci governa”. Queste le parole degli scorsi giorni che hanno fatto insorgere la comunità LGBTQ+.