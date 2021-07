Fortnite detta legge: un altro videogioco pronto a “copiarlo”

Il concept di Fortnite continua ad essere vincente. Ed è per questo motivo che un altro videogioco è pronto a “copiarlo”

Negli ultimi anni, Fortnite ha letteralmente stravolto il mondo dei videogame. I battle royale sono senza dubbio il genere che va per la maggiore, tanto che persino un colosso come Call of Duty si è dovuto aggiornare e ha cambiato stile. Che poi il successo del titolo di Epic Games sia ancora così netto anche per altri motivi è indubbio.

Basti pensare alle partnership di livello, agli eventi esclusivi e ai tornei milionari. Intanto però, la concorrenza non sta rimanendo a guardare, anzi. Si è parlato nei giorni scorsi di una possibile novità per ciò che riguarda GTA online con l’arrivo del sesto capitolo della saga, con la mappa in costante evoluzione. Stando ad alcuni rumor, c’è un altro titolo molto conosciuto pronto ad emulare Fortnite.

Fortnite stimola Fall Guys: possibile una importante modifica

Dopo alcuni mesi di successo, Fall Guys vuole fare il passo successivo e “copiare” Fortnite su uno degli aspetti che hanno reso il battle royale di Epic Games così amato: i crossover. Secondo alcuni rumor spuntati in rete, pare che in futuro possano arrivare skin nate da collaborazioni anche sul videogioco della Mediatonic. Ratchet & Clank: Rift Apart, Little Big Planet, Astro’s Playroom, Spelunky e Kena: Bridge of Spirits, sono questi i possibili brand che (per ora) potrebbe arrivare su Fall Guys.

Tutti questi nuovi contenuti dovrebbero arrivare con la Season 5 del videogame, che anche in questo ricorda proprio Fortnite. La Mediatonic ancora non si è espressa ufficialmente a riguardo, ma ormai la notizia sembra essere praticamente ufficiale.