In attesa del fischio d’inizio, Euro 2020 ha già vinto sui social. Ecco alcuni numeri pazzeschi ottenuti dalla competizione

Sale l’ansia e l’adrenalina per una partita che potrebbe rivelarsi storica, sia per l’Italia che per l’Inghilterra. Le due compagini se la vedranno questa sera allo stadio Wembley di Londra, per aggiudicarsi il titolo di campioni d’Europa. Una battaglia vera in campo, ma non solo. Si sta giocando la sfida anche sui social, a suon di like e visualizzazioni.

I numeri raggiunti dall’11 giugno scorso – con la gara inaugurale tra Italia e Turchia – sono letteralmente fuori di testa, e probabilmente nessuno si sarebbe aspettato un successo di questo tipo. Ad andare per la maggiore TikTok, uno dei main sponsor della competizione. Ma anche Instagram, Twitter, Facebook e YouTube.

Euro 2020, tutti i numeri ottenuti sui social

Una sfida tra nazionali anche sui social: Euro 2020 è anche questo! Al primo posto c’è l’Inghilterra che, tra Instagram, TikTok, Twitter, Facebook e YouTube ha ottenuto oltre 50 milioni di interazioni. “It’s coming home”, speriamo non sul campo. Al secondo posto non poteva non esserci l’Italia di Mancini, che ha scatenato l’entusiasmo di milioni di tifosi in tutto il mondo con quasi 37 milioni di interazioni totali. Nonostante l’uscita prematura, la nazionale rivelazione è la Turchia di Calhanoglu e compagni, terza con 12 milioni di interazioni.

Quarto posto per il Portogallo, trascinato – e non poteva essere altrimenti – da Cristiano Ronaldo. Chiude la Germania, protagonista di un europeo non indimenticabile sia sul campo che sui social. Ma adesso non è più tempo di parlare di internet e di interazioni: il titolo va conquistato sul prato di Wembley.