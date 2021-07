Covid-19, bollettino 11 luglio: 1.391 contagiati e 7 decessi

Covid-19, ecco il nuovo bollettino aggiornato a livello nazionale. Rispetto a ieri, scende lievemente il numero relativo ai nuovi contagi

Covid-19, ecco il nuovo bollettino fornito direttamente dalla Protezione Civile. Arrivano notizie sostanzialmente in linea rispetto a ieri sul fronte nazionale. Il numero relativo ai nuovi contagiati è in leggera discesa: sono 1.391 a fronte dei 1.400 di ieri. In calo anche quello legato ai decessi, oggi a quota 7 rispetto al 12 registrato sabato 10 luglio 2021.

Inoltre nei dati odierni per il bollettino sul Covid-19 abbiamo 1.318 guariti, un bilancio pari nelle terapie intensive e un totale di -13 ricoveri. Il numero dei tamponi è pari a 143.332, con un tasso di positività dell’1,0% (in salita dello 0,3%). Infine sono 57.209.255 le dosi di vaccino somministrate in totale nel nostro Paese.

Adesso scendiamo nel dettaglio per vedere la variazione giornaliera regione per regione:

Lombardia:+ 250

Veneto: + 125

Campania: + 169

Emilia-Romagna: + 93

Piemonte: + 47

Lazio: + 164

Puglia: + 34

Toscana: + 87

Sicilia: + 183

Friuli Venezia Giulia: + 6

Marche: + 39

Liguria: + 26

Abruzzo: + 25

P.A. Bolzano: + 11

Calabria: + 54

Sardegna: + 52

Umbria: + 6

P.A. Trento: + 6

Basilicata: + 5

Molise: + 7

Valle d’Aosta: + 2