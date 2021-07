Cashback, arrivano i pagamenti: grande notizia per tutti gli italiani. Terminati i controlli sulle transazioni per i pagamenti è tempo di riscuotere

Il momento della verità è arrivato e l’attesa per molti italiani è finita. Il governo aveva preso tempo indicativamente fino al 10 luglio per terminare tutti i controlli sulle transazioni dei cittadini che hanno partecipato al Cashback di Stato e al Super cashback. Ma adesso è tutto a posto e possono cominciare i pagamenti.

Se è vero che è scattata la sospensione per il secondo semestre del 2021, lo è altrettanto il fatti che tutto quanto successo da gennaio al 30 giugno è buono per i rimborsi. Ecco perché i consumatori possono stare tranquilli: da questa settimana in poi, ogni giorno sarà buono per incassare.

In base alla normativa infatti i bonifici partiranno subito per concludersi entro il 29 agosto, cioè 60 giorni esatti dopo la chiusura del semestre. Tempi più lunghi per il Super cashback da 1.500 euro ai primi 100mila classificati nel programma. In questo caso il rimborso è previsto entro il 30 novembre.

Cashback, arrivano i pagamenti: come presentare eventuale ricorso se siete rimasti fuori

Quindi ora che sapete quale sarà il vostro destino, potete dormire sonni più tranquilli e non controllare ossessivamente il vostro estratto conto in continuazione. In ogni caso esiste sempre l’App IO, quella che è servita per registrarsi al programma e fornisce continuamente informazioni sul Cashback e il Super cashback.

Ma nel caso i rimborsi non arrivassero, oppure rimaneste fuori dalla classifica per motivi che credete ingiusti? C’è la possibilità di fare ricorso come spiega il regolamento: “L’aderente può presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione a partire dal quindicesimo giorno successivo entro rispettivamente il 29 agosto 2021 e il 29 agosto 2022. Consap decide il reclamo dell’aderente, sulla base del quadro normativo e regolamentare che disciplina il programma entro trenta giorni a partire dalla scadenza del termine per presentare il reclamo”.