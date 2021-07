Calciomercato Milan, colpo a sorpresa dalla Francia: si chiude in settimana

Calciomercato Milan, chiuso a sorpresa un colpo dalla Francia. Si potrebbe già chiudere la prossima settimana

Un Milan scatenato quello visto in questa sessione di calciomercato. Dopo aver lasciato andare Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu a parametro zero, la società ha investito per acquistare Maignan e riscattare Tomori e Tonali. Praticamente fatta anche per il ritorno di Brahim Diaz e per Olivier Giroud, mentre ancora non è stato individuato il nuovo ‘numero 10’.

Intanto però, Maldini e Massara stanno lavorando anche ad affari che vanno in parallelo con i grandi obiettivi dichiarati. Uno dei ruoli che urge di rinforzi al più presto è il terzino sinistro di riserva, visto il non riscatto di Diogo Dalot e l’impossibilità di far giocare Theo Hernandez per tutta la stagione. Pare che sia in chiusura un colpo dalla Francia.

Calciomercato Milan, come vice Theo Hernandez arriva Ballo-Touré

Il Milan ha individuato il vice Theo Hernandez, che arriverà già in questa sessione di calciomercato. Si chiama Fode Ballo-Toure, ha 24 anni e gioca al Monaco. Secondo quanto raccontato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, i due club hanno raggiunto l’accordo sulla base di 6 milioni di euro, con il terzino senegalese che potrebbe arrivare a Milanello già nella prossima settimana.

In totale, il giocatore ha disputato 74 partite con la maglia del Monaco, mettendo a referto ben 8 assist. Dotato fisicamente e molto veloce, rappresenta il giocatore giusto per far rifiatare Theo Hernandez nei momenti critici della stagione. Le firme potrebbero arrivare già in settimana, per un altro rinforzo che sarà presto a disposizione di Stefano Pioli.