Achraf Hakimi è passato al PSG. I transalpini hanno versato nelle casse nerazzurre 60 milioni più 11 di bonus e adesso Marotta è pronto a reinvestire una parte del tesoretto.

Rifondazione Inter. Dopo aver rubato ai cugini rossoneri Calhanoglu, trequartista turco che andrà a sostituire Eriksen, i nerazzurri stanno operando anche sul mercato in uscita e in tal senso sono diversi gli esuberi tra i bauscia. La famiglia Zhang vuole autofinanziare il mercato e così, dopo aver messo sul mercato i vari Perisic, Sensi e Vidal, e aver ceduto Hakimi al PSG per per 60 milioni più 11 di bonus, adesso tocca puntellare la rosa a partire dalla corsia di destra difensiva.

Calciomercato Inter, Marotta accontenta Inzaghi: affondo per il terzino

L’Inter ha ceduto il suo uomo migliore, ma date le esigenze finanziarie del club non poteva andare altrimenti. E così, dopo aver incassato l’imponente somma, Beppe Marotta si è messo alla ricerca del profilo adatto per l’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico ex Lazio avrebbe chiesto al diesse una sua vecchia conoscenza.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Simone Inzaghi avrebbe espressamente chiesto Manuel Lazzari della Lazio per rinforzare la corsia di destra. La voglia di riabbracciare il tecnico che lo ha saputo rendere uno dei migliori in quel ruolo è tanta per il classe 1993, il cui valore di mercato, secondo transfermarkt è di 21 milioni di euro.