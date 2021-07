Anticipazioni Un Posto Al Sole: gesto disperato di Serena, svolta di Bianca

Le anticipazioni sulle prossime puntate di “Un Posto Al Sole”, in onda dal 12 al 16 luglio, vedono numerosi colpi di scena. Non si affronterà solo il problema alla memoria di Filippo, ma anche la storia di Bianca e Rossella.

Filippo ha pagato molto care le conseguenze dell’intervento chirugico. Anche se l’operazione è riuscita, ha perso la memoria degli ultimi dieci anni. Anche se Roberto Ferri non è d’accordo, Ornella cercherà di fargli ritornare la memoria. Nel frattempo, Serena organizzarà il ritorno a casa, dovendo anche affrontare un imprevisto.

Anche Serena metterà in piedi un disperato tentativo per far recuperare la memoria a Filippo, ma l’esito sarà purtroppo negativo. Serena prenderà dunque una decisione. Marina, invece, cercherà di distrarsi pensando al lavoro ed alla gestione dei cantieri. Allo stesso tempo cercherà di dare sollievo a Roberto, che è molto preoccupato per il figlio.

Anticipazioni Un Posto Al Sole: Rossella si laurea

I colpi di scena rivelati dalle anticipazioni di “Un Posto Al Sole” non finiscono qui. La soap opera, arrivata quasi ad un quarto di secolo di puntate, continua a vedere numerosi colpi di scena. Sta infatti per arrivare il giorno della laurea di Rossella, e lei, delusa dalla vita a causa di alcune esperienze sentimentali, non ha alcuna intenzione di festeggiare.

Qualcuno, però, non la pensa affatto come Rossella, e le sta organizzando segretamente una festa per celebrare la sua laurea. L’occasione sembrerà riavvicinare dolcemente Silvia e Michele. Nel frattempo, Bianca si prenderà finalmente tempo per chiedere scusa a Jimmy per averlo preso in giro più volte in passato.