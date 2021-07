Le anticipazioni di Mr Wrong – Lezioni d’amore mettono al corrente i tanti telespettatori di numerosi colpi di scena.

La serie televisiva turca, in onda su Canale 5, si avvia alle battute finali. I prossimi episodi di Mr Wrong – Lezioni d’amore come svelato dalle anticipazioni turche saranno caratterizzati da diversi colpi di scena. In particolare, il protagonista Ozgur dovrà fare i conti con diverse figure pericolose: Tolga e Serdar.

Dopo aver venduto il ristorante La Gabbia a Tolga Ozgur ha aperto il nuovo locale ma le cose non andranno bene. Pochi clienti, visto che Tolga e Serdar gli faranno terra bruciata. In più i due dimostreranno che il locale ha diversi aspetti non a norma di legge. Così un giorno si presenterà la Polizia al locale e dirà di doverlo chiudere, a data indeterminata.

Anticipazioni Mr Wrong, cattive notizie: fuggirà senza lasciare traccia

Ozgur non ha mai digerito la cessione de La Gabbia e continua a soffrirne. Come se non bastasse, il giorno prima dell’arrivo della Polizia al nuovo locale, il protagonista riceverà la visita del perfido cugino Tolga. L’uomo lo provocherà ma fortunatamente le Ozgur riuscirà a resistere senza picchiare il cugino, ma invitandolo ad andarsene dal suo locale.

Stanco di tutti i problemi Ozgur sparirà da tutti e scapperà via. Non è tutto. Ezgi viene incastrata da Serdar. Nel tentativo di non fare litigare Ozgur con il dottore, ometterà alcune informazioni e chiamate di Serdar.