Uomini e Donne, manca pochissimo al parto: le sue condizioni – FOTO

Ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta per diventare madre. Su Instagram mostra il grosso pancione: “37 settimane”

E’ giunta alla 37esima settimana di gravidanza l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Sonia Pettarino. Gli appassionati del talk show ideato e condotto da Maria De Filippi la ricorderanno per la sua love story con Ivan Gonzalez. L’ex tronista decise di lasciare i riflettori di Mediaset scegliendo proprio la Pettarino, ma la loro relazione durò pochissimi mesi.

L’ex corteggiatrice intanto è andata avanti con la propria vita ed ha conosciuto l’imprenditore e giocatore Giovanni La Camera. I due nel giro di giorni se non di qualche ora diventeranno genitori. Su Instagram Sonia ha dato il meraviglioso annuncio ai suoi followers con un nuovo post dove mostra il grosso pancione: “37 settimane. I tuoi continui movimenti, e la nostra pazza voglia di vederti!“.

Dopo Gonzalez l’influencer è dunque riuscita a trovare l’amore della sua vita. Con Giovanni La Camera infatti è scoccata la scintilla giusta che ha portato la Pattarino a voler costruire qualcosa di profondo e proiettato a resistere anche nel futuro.

Uomini e Donne, dopo Gonzalez è arrivato il vero amore per Sonia Pattarino: manca poco alla nascita della sua primogenita

Sonia Pattarino dopo Ivan Gonzalez ha trovato il vero amore: Giovanni La Camera. Questo ultimo sembrerebbe essere arrivato immediatamente dopo la rottura con l’ex tronista di Uomini e Donne. La Camera è un giocatore e imprenditore siciliano ma vive a Milano. Ed è proprio in Lombardia che gestisce un’attività ristorativa di sua proprietà.

Assieme a Giovanni, la Pettarino sta per dare alla luce la sua primogenita: Ginevra. La notizia dell’imminente parto ha mandato in estasi il fans che seguono ormai da tempo la coppia, difatti, nel giro di pochissimo tempo il post ha ottenuto oltre 18mila like e tantissimi messaggi di auguri e incoraggiamento.