Royal Family, volano urla e parolacce: nuovo terremoto a Buckingham Palace!

Nuovo terremoto nella Royal Family, con incredibili rivelazioni di un litigio tra Harry e William. Kate Middleton prova a fare da paciere: ecco come.

Continua a far discutere un presunto litigio nella Royal Family. Infatti Harry e William avrebbero litigato furiosamente, con urla e parolacce. Ma mentre i due principini litigavano, Kate Middleton ha provato a fare da paciere. Infatti sono spuntati alcuni SMS segreti di Kate, che ha provato a mettersi in contatto con Meghan Markle. A rivelare l’episodio ci avrebbe pensato l’US Weekly, con le due cognate che starebbero provando a ricucire i rapporti.

Stando alla fonte dell’US Weekly Kate Middleton e Meghan Markle si sarebbero scritte più di un messaggio per ricucire i rapporti. La duchessa di Cambridge avrebbe anche inviato un regalo a Meghan per celebrare la nascita della piccola Lilibet Diana. I rapporti tra le due sembravano definitivamente incrinati a causa del famoso litigio sul vestito delle damigelle in occasione del matrimonio di Meghan e Harry. Ora invece si cerca di ricucire lo strappo, proprio per il bene della Royal Family.

Royal Family, Kate Middleton prova a cucire lo strappo: cosa succede

Per cercare una soluzione tra i due fratelli si sta mobilitando soprattutto Kate Middleton. L’obiettivo della duchessa di Cambridge è quello di riavvicinare William ed Harry dopo mesi di tensioni ed incomprensioni. Ma al momento i rapporti tra i due fratelli sembrerebbero tesi più che mai. I due, infatti, avrebbero litigato con strilli, urla e parolacce prima dell’inaugurazione della statua di Lady Diana.

Harry prima della cerimonia avrebbe chiesto a William di escludere Kate. La richiesta, però, avrebbe mandato su tutte le furie il duca di Cambridge. La strada per la pace sembra ancora lunga, ma nulla è impossibile visto che Kate ha deciso di muoversi in prima linea per riavvicinare i due fratelli.