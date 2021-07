Raffaella Carrà, annuncio commovente di Gianni Morandi: brividi! – FOTO

Gianni Morandi ricorda con un commovente post l’amica Raffaella Carrà. Si sono conosciuti quando erano due ragazzini e non si sono mai persi di vista

La notizia della morte di Raffaella Carrà, avvenuta lo scorso lunedì cinque luglio, ha portato un’ondata di dolore e commozione che ha attraversato tutta l’Italia e non solo. Ancora oggi sono tantissimi coloro che ricordano la grande l’icona della Tv. Un’artista a 360° degna di menzione nei libri di storia sociale in quanto sia riuscita a sdoganare moltissimi tabù.

In queste ore sono ancora tanti coloro che stanno ricordando Raffaella, tra questi anche Gianni Morandi. Il cantante bolognese in un lungo post pubblicato sul suo account privato di Instagram ha voluto omaggiare la sua amica. Qui ha elencando i numerosi meriti dell’artista evidenziando l’amore che il pubblico provava per lei.

Dalla momento della sua morte “tutte le emittenti televisive, il mondo del web, le agenzie di stampa, le redazioni dei giornali, hanno mandato e rimandato in continuazione la tua immagine, insieme alla triste notizia”, scrive Morandi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Raffaella Carrà, l’omaggio da Madrid è unico: di cosa si tratta

Gianni Morandi e l’omaggio a Raffaella Carrà: un lungo post pubblicato su Instagram

Gianni Morandi ancora una volta ha voluto ricordare la sua amica Raffaella con lungo post pubblicato su Instagram. Quando ha appreso la notizia il cantante non voleva crederci: “Che dolore”. Ma a distanza di giorni e dopo i funerali, Gianni si è fatto forza scrivendo un’importante dedica dove l’emozione si percepisce senza veli.

“Ti sarai accorta di quanto affetto e quanto amore abbiamo per te e non può essere altrimenti, visto che ci hai fatto compagnia per più di mezzo secolo, ci hai fatto ridere e commuovere, cantare e ballare in allegria”. Morandi ha poi ricordato gli anni ’60 e la loro amicizia che risale al periodo dell’adolescenza a Bellaria: “Io cantavo al caffè concerto ‘Nuovo fiore’, in piazza Matteotti e tua nonna Andreina si affacciava alla finestra, lì sopra, mi ascoltava e mi salutava col braccio. Ricordo te, che abitavi con lei e venivi a giocare a ping-pong alla sala ‘Cristallo’ e a tutti noi ragazzini che ti ronzavamo intorno, regalavi sorrisi e poi scappavi verso i tuoi sogni, la danza e la musica…“.

POTRESTI LEGGERE ANCHE>>> Rovazzi e Ramazzotti, arriva il nuovo tormentone estivo: fan galvanizzati

Raffaella è stata un’artista a 360°, nel suo bagaglio artistico non è mancato nulla. Sapeva spaziare dal ballo, al canto, alla recitazione. “Ricordo tutte le volte che in seguito ci siamo rivisti, a Canzonissima con Corrado ed, a Pronto Raffaella, a Carramba e in tanti altri momenti, fino a pochi anni fa quando abbiamo cantato e ballato insieme a tutto il pubblico dell’Arena di Verona. Infine, poco più di due mesi fa, esattamente il 17 aprile, con la tua solita generosità mi hai telefonato per chiedermi come stavo dopo l’incidente con il fuoco e ci siamo salutati con una tua battuta in dialetto romagnolo: Burdel, basta zughé cun e fog… “. Le parole di Gianni Morandi hanno commosso il web: “Ti voglio bene e mi manchi, ma sono sicuro che ci incontreremo ancora per cantare e ballare insieme”.