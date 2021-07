Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi verso il grande passo: l’annuncio emoziona i fan

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono pronti ad un grande passo. Infatti l’ex velino e l’influencer sono pronti alla svolta: cosa succede.

Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi si stanno confermando la coppia più amata del web. Infatti i due appaiono sempre molto affiatati, nonostante le numerose polemiche da social. Proprio l’ex velino e cantante ha rilasciato alcune importanti rivelazioni al profilo social ‘Fab‘ parlando proprio della relazione con l’influencer italo-persiana. Stando a Petrelli, adesso i due sarebbero pronti al grande passo.

Stando a quanto dichiarato a Fab, Petrelli sta vivendo uno dei periodi più felici della sua vita. Infatti non sta andando bene solamente la vita sentimentale, ma anche quella professionale. L’ex gieffino si vede sposato con la Salemi nel giro dei prossimi due anni. Ma non solo, infatti l’ex velino infatti sogna anche di diventare papà per la seconda volta. Quindi ad oggi Pierpaolo non ha paura di pronunciare le parole ‘matrimonio‘ e ‘figli‘.

Pierpaolo Petrelli pronto a sposare Giulia Salemi: grande momento per i due

Come abbiamo detto però nell’ultimo periodo per Pierpaolo Petrelli non c’è solamente l’amore, ma anche numerose polemiche. L’ultima è stata scatenata dal giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia, il quale sta lavorando al caso di Malika Chalhy. Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi, infatti, avrebbero pubblicizzato la storia con Malika che però ha speso i soldi della donazione per beni personali.

Parpiglia ha chiesto chiarimenti alla Salemi ed all’ex velino. Mentre l’influencer italo-persiana ha risposto alle domande del giornalista, Petrelli ha deciso di non rispondere scatenando l’ira di Gabriele Parpiglia. Infatti l’autore televisivo ha condannato l’omertà del cantante gridando alla ‘Vergogna‘ con diversi tweet. Fortunatamente per Petrelli gli utenti dei social si sono schierati dalla sua parte dopo i tweet del giornalista.