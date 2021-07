Piero Chiambretti, il siparietto: in arrivo grosse novità con la fidanzata?

Piero Chiambretti avrebbe ricevuto una richiesta molto importante da parte della sua giovane fidanzata. Lo storico conduttore televisivo e giornalista avrebbe cercato di defilarsi, ma avrebbe spiegato che in realtà è disponibile ad impegnarsi.

Piero Chiambretti si sarebbe finalmente messo alle spalle un bruttissimo periodo, dove sua madre è morta a causa del Covid che anche lui ha contratto. Lo stesso giornalista ha raccontato a Verissimo: “Non auguro davvero a nessuno quello che ho vissuto, perché ne sono uscito a pezzi. E’ la cosa più brutta della mia vita fino ad oggi“.

Da questa esperienza, Chiambretti racconta di aver imparato a prendere la vita con maggior distacco, sapendo che da un momento all’altro tutto può davvero finire. Forse anche per questo, secondo quanto raconta il giornale Il Tempo, Chiambretti avrebbe raccontato ai suoi amici di esser disposto ad accontentare un capriccio della sua fidanzata.

Ecco il video completo dell’intervista di Chiambretti a Verissimo:



Piero Chiambretti, il siparietto con la fidanzata

Il siparietto avrebbe preso luogo fuori da un ristorante dove Piero Chiambretti era andato a cena con la sua giovane fidanzata. Lei avrebbe chiesto esplicitamente di regalarle un anello Cartier, e quindi lui si sarebbe defilato con una battuta: il giornalista non ha mai portato o regalato anelli, dunque non vedrebbe il motivo di questo acquisto.

Chiambretti, però, sarebbe disponibile a cedere: forse la fidanzata dovrebbe insistere di più. Non si sa molto sull’identità della nuova compagna di Chiambretti, proprio perchè lui sta vuole tenere la relazione nascosta. Sembrerebbe che, infatti, lui si accerterebbe che lei non pubblichi le immagini negli stessi posti che visita con lui, per non destare sospetti.

Ecco un’anteprima che Piero Chiambretti ha voluto dare ai suoi ammiratori: a dicembre di quest’anno dovrebbe uscire un libro scritto da lui in tutte le librerie.