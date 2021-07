Monete rare, migliaia di euro per queste vecchie Lire: controllate ora!

Sempre più monete rare stanno raggiungendo valutazioni da migliaia di euro. Occhio a queste: potreste averle voi!

Il mondo del collezionismo ormai non riserva più sorprese. Sono decine le categorie diverse che appassionano grandi e piccini, con pezzi sempre più introvabili e venduti a cifre da capogiro. Tra monete, francobolli, sneakers, vinili e chi più ne ha più ne metta, ci sono tantissime possibilità diverse e tutte più o meno remunerative.

Perché se ci sono persone disposte a pagare migliaia di euro per avere oggetti quasi introvabili, al tempo stesso ci sono venditori capaci di mettere in piedi un vero e proprio giro d’affari grazie a pezzi vecchi tenuti in casa. Oggi vi parliamo di vecchie Lire rare, e in particolare di una moneta capace di valere oltre 10.000 euro.

Monete rare, questa 50 Lire vale oltre 10.000 euro

Se conservate in casa le tanto care vecchie Lire, state attenti: potrebbero appartenere alla cosiddetta categoria delle “monete rare” che valgono migliaia di euro. Oggi vi parliamo di un particolare esemplare che può arrivare a valere anche più di 10.000 euro. Stiamo parlando delle Vulcano di prova, che in realtà esistono in due versioni diverse: una del 1950 e una del 1953.

Le prime pesano 7,3 g e hanno un diametro di 25 mm, mentre le seconde pesano 6,18 g e hanno un diametro di 21,8 mm. Se quelle del 1950 valgono 3.450 euro, quelle del 1953 sono state recentemente vendute all’asta a 11.800 euro! Il consiglio è di cercare in casa, potreste avere tra le mani un vero e proprio tesoro.