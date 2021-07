Italia-Inghilterra, dove saranno i maxischermi per la finale di Euro 2020

Manca poco meno di un giorno alla tanto attesa finale di Euro 2020. Ecco dove trovare i maxischermi per vedere Italia-Inghilterra

Un cammino praticamente perfetto, che ha portato l’Italia di Mancini a giocarsi la finale di Euro 2020 a Wembley. Di fronte l’Inghilterra di Southgate, per una sfida che promette spettacolo per 90 minuti. Come da tradizione, in tutta Italia sarà possibile trovare maxischermi che trasmettono il match in diretta.

Non mancano le polemiche e le decisioni da parte di alcune città di vietare manifestazioni. L’obiettivo è quello di limitare gli assembramenti, praticamente inevitabili in caso di vittoria degli Azzurri. Ecco la lista completa di tutti i principali luoghi adibiti per la finale di Euro 2020 nelle principali località d’Italia.

Italia-Inghilterra, la lista coi maxischermi nelle città italiane

Dove saranno i maxischermi per seguire Italia-Inghilterra in diretta? Molte delle principali piazze italiane salteranno il consueto appuntamento. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza ha detto no a quello all’Olimpico di Roma, così come in piazza Duomo a Milano. Sia nel capoluogo laziale che in quello lombardo è comunque possibile trovare spazi aperti gestiti da locali e zone fan allestite, come già avvenuto nelle precedenti partite.

A Bologna saranno invece allestiti ben due maxischermi in piazza, a cominciare da quello in Piazza Maggiore (che però è già sold out). C’è l’ok anche per quello in Piazza dei Cavalieri a Pisa, col sindaco Conti che ha invitato i cittadini al pieno rispetto delle regole.

Discorso simile per Genova, che allestirà un maxischermo al Porto Antico e uno in Piazza De Ferrari. A Pordenone si potrà invece seguire la partita in Piazza XX Settembre, con però solo 830 posti a sedere disponibili.

Brutte notizie per i tifosi di Napoli: non ci sarà il maxischermo in piazza. Tuttavia, vari bar e ristoranti hanno adibito TV e proiettori con spazi adibiti all’aperto. Stessa sorte anche per la Sardegna, con i sindaci di Sassari e Cagliari che non hanno acconsentito all’evento pubblico. Divieti anche a Bari, Chieti, Venezia e Treviso.