Fortnite annuncia un crossover “insolito”: pronta una nuova mappa?

Sta per arrivare un crossover decisamente insolito su Fortnite, e con sé una mappa del tutto nuova giocabile con questo codice

Fortnite continua ad aggiornarsi con tante novità sempre interessanti e che rendono il battle royale fresco e al passo coi tempi. Epic Games non vuole lasciare nulla a caso, ed è proprio questo il motivo che ha permesso al videogioco di rimanere sulla cresta dell’onda per tutti questi anni.

Tra i tanti punti di forza di Fortnite, ci sono sicuramente le continue collaborazioni e partnership di livello. Oltre a quelle già annunciate con l’arrivo della Stagione 7, ce ne sono molte altre in cantiere e che non aspettano altro che vedere la luce. Una di queste è stata rivelata poche ore fa, ed è decisamente insolita. Anche la nota catena di supermercati francese Carrefour avrà la sua partnership.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, esaudito il desiderio degli utenti: rivoluzione senza precedenti

Fortnite x Carrefour, gioca alla nuova mappa con questo codice

Incredibile ma vero: anche Carrefour avrà il suo crossover con Fortnite. Niente skin o eventi esclusivi, ma una vera e propria mappa aggiuntiva. Si chiama The Healthy Map, ed è disponibile direttamente nella modalità creativa inserendo il codice 6671-9497-0398. I giocatori potranno come sempre sfidarsi a suon di kill per raggiungere la Vittoria Finale, ma c’è una novità sostanziale e caratteristica: al posto dei classici kit e oggetti curativi, per recuperare salute sarà possibile mangiare cibi salutari. Un’idea simpatica, in linea proprio col nome dell’intera creazione.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Fortnite rilascia un super aggiornamento: tutte le novità introdotte

Vi consigliamo di provarla subito in quanto, oltre all’idea di ripristinare la vita con i cibi salutari, ci sono anche diversi luoghi di interesse che sono veramente ben fatti. Se le collaborazioni di Fortnite si sono allargate anche a Carrefour, chissà cosa possiamo aspettarci per il futuro. Ormai non ci sono più limiti.