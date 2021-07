Calciomercato Milan, tris di top player in attacco: i tifosi sognano

Calciomercato Milan, è caccia al top player da piazzare in attacco. Ci sono tre nomi che fanno sognare i tifosi

Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu sono ormai un lontano ricordo per il Milan. La dirigenza è chiamata a fare un grande calciomercato, per regalare a Stefano Pioli una rosa in grado di competere sia in Italia che in Europa. Mike Maignan e Fikayo Tomori sono i primi due acquisti, oltre alla conferma di Sandro Tonali e al rinnovo di contratto di Davide Calabria.

Ora c’è da rinforzare l’attacco, con Brahim Diaz pronto al nuovo prestito e Olivier Giroud che settimana prossima firmerà il suo nuovo contratto. Due grandi acquisti, che potrebbero però non bastar. Serve un altro giocatore di esperienza e leadership dietro la punta, e i nomi sono tanti. Ce ne sono tre in particolare che fanno sognare i tifosi.

Calciomercato Milan, ci sono Ziyech, Sabitzer e Tadic per l’attacco

Il Milan è alla caccia del trequartista da acquistare in questa sessione di calciomercato e da regalare a Stefano Pioli. Nei giorni scorsi si è parlato con insistenza di Isco ma – fa sapere la Gazzetta dello Sport – i costi proibitivi sia di cartellino che di ingaggio stanno spingendo la dirigenza a concentrarsi su altri nomi. Piace molto Hakim Ziyech, e l’operazione non è infattibile anche grazie agli ottimi rapporti con il Chelsea. Un altro nome caldo è quello di Tadic dell’Ajax, anche se le ultime dichiarazioni potrebbero far pensare ad un possibile colpo già sfumato.

Ma il vero pupillo della dirigenza è Marcel Sabitzer del Red Bull Lipsia. In scadenza di contratto nel 2022, sa coprire entrambe le fasi e sarebbe perfetto per il sistema tattico dell’allenatore.