Belen Rodriguez, la figlia nascerà a Padova: svelato il motivo

Manca sempre meno al termine della gravidanza per Belen Rodriguez. La showgirl partorirà a Padova: ecco il motivo

Ormai siamo agli sgoccioli. Tra pochissimo nascerà Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Una gravidanza voluta e raccontata nel corso dei mesi sui social network dalla showgirl argentina. Secondo quanto raccontato dal Corriere del Veneto, c’è una clamorosa indiscrezione che potrebbe prendere piede.

A differenza del fratello maggiore Santiago nato a Milano, Luna Marì potrebbe vedere la luce in una clinica di Padova. L’idea sarebbe infatti quella di trascorrere le prime settimane da genitori con Antonino sull’isola di Albarella, in provincia di Rovigo e che si affaccia sull’Adriatico. Una splendida villa con piscina immersa nel verde, per passare i primi giorni con la secondogenita della showgirl in una cornice da sogno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF Vip, incredibili retroscena sulla bufera Elia-De Grenet: “Mi è stato suggerito”

Belen Rodriguez, parto a Padova e soggiorno in una villa da sogno

Il Corriere del Veneto ne è sicuro: Belen Rodriguez partorirà in una clinica di Padova, per poi passare i primi giorni insieme a Luna Marì e ad Antonino Spinalbese in una splendida villa sull’isola di Albarella. Già negli scorsi mesi, la showgirl argentina aveva mostrato sui social network il posto, definendolo un paradiso terrestre. Lo scorso martedì 6 luglio la 36enne si sarebbe recata nel reparto di ginecologia e ostetricia dell’Azienda ospedaliera di Padova.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Diletta Leotta, durissimo attacco: la bordata arriva da un collega

La notizia ancora non è stata confermata da Belen Rodriguez, forse perché sia ta godendo gli ultimi giorni di gravidanza senza passare troppo tempo sui social network. Si tratterà della sua secondogenita, mentre Antonino Spinalbese diventerà padre per la prima volta.