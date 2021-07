Antonella Clerici torna in prima serata? La proposta scatena i fan – VIDEO

Antonella Clerici torna in prima serata? La proposta scatena i fan, ancora prima di The Voice Senior la rivedremo in un noto programma

La presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva ha chiarito ogni dubbio tranquillizzando i fan di Antonella Clerici. Da qui alla fine del 2021 ci sarà sempre più spazio su Rai 1 per l’amatissima conduttrice milanese che si gode le vacanze ma sta già pensando a diversi progetti.

Uno però potrebbe essere speciale, anche se per ora è soltanto un’idea. Oggi, 10 luglio, ha infatti debuttato la nuova stagione di ‘Linea Verde Radici‘, appuntamento che ci terrà compagnia ogni sabato attorno all’ora di pranzo. Il padrone di casa è ancora una volta Federico Quaranta, noto conduttore tv e radiofonico legatissimo ad Antonella Clerici. Ha partecipato spesso a ‘La Prova del Cuoco’ e in qualche occasione l’ha anche sostituita come conduttore.

Sabato 4 settembre il suo programma debutterà in prima serata su Rai 1, con un viaggio speciale in Sicilia e lui a ‘DiPiùTV’ ha confessato il suo sogno: avere la Clerici come ospite speciale. “Mi piacerebbe coinvolgerla. Due ore sono tante, così abbiamo pensato di coinvolgere ospiti famosi che insieme a me vivano il territorio e mi aiutino ad illustrarlo raccontando le loro emozioni”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Quaranta (@federico.quaranta.real)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Morgane detective geniale approda sulla Rai: quando e dove vederlo

Antonella Clerici torna in prima serata? Intanto ci sono le repliche di ‘The Voice Senior’

Una proposta sulla quale Antonella sta riflettendo, ma intanto lavora per i suoi programmi. Sempre oggi è tornato in prima serata su Rai 1 ‘The Voice Senior‘ replica di uno dei successi più clamorosi nella scorsa stagione.

Cinque puntate, fino al primo sabato di agosto, per rivivere le emozioni del talent che tornerà a metà novembre con la nuova stagione e le nuove sfide. Altri cantanti non più giovani a sfidarsi, mentre la giuria sarà ancora composta da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino, Al Bano e Romina Carrisi. E Antonella Clerici sarà ancora al timone, così come da settembre tornerà con ‘É sempre mezzogiorno’.