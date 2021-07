Ci sono numerose indiscrezioni e anticipazioni riguardo le ultime puntate della soap opera spagnola “Una vita”. Ci sarà un incredibile ritorno per Genoveva, che dopo aver inflitto tanto dolore si troverà a stare dalla parte della vittima.

Genoveva, infatti, aveva avuto negli anni ’20 una figlia, Gabriela. La bambina fu affidata alle cure di una zia. Fra madre e figlia non si è mai instaurato un vero rapporto, ma Gabriela andare ad Acacias. Genoveva la accoglie con le migliori delle intenzioni, ed è felice per il ricongiungimento durante la malattia: non conosce però le vere intenzioni di Gabriela.

Anticipazioni Una Vita: le trame di Gabriela

Gabriela è tornata da Genoveva solo per mettere le mani sull’eredità. La ragazza è forse più spietata della madre, e decide di ricorrere al veleno per mettere le mani su tutti i beni il prima possibile. Genoveva, che già ha problemi di salute, non si rende conto delle trame ordite da Gabriela, ed alla fine morirà del tutto ignara di quanto sta accadendo.

Gabriela, però, non ha messo in piedi il losco piano completamente da sola. Dopo la morte di Genoveva verrà a galla la verità, e cioè il coinvolgimento di Cayetana. La dama di Acacias non è dunque morta come in molti avevano pensato, e Gabriela è diventata una delle persone più influenti grazie alla gran quantità di soldi ereditati.