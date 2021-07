Le anticipazioni di Una Vita svelano che tutti i nodi vengono al pettine ad Acacias e Genoveva viene messa alle strette

Nuove trame ad Acacias dove la situazione va man mano delineandosi. Le anticipazioni di Una Vita da domenica 11 a sabato 17 luglio, fanno sapere che Santiago – cui vero nome è Israel – chiede un ultimo confronto con Genoveva prima di scappare dalla città. L’incontro non va a buon fine: i due si scontrano e lui la minaccia con un coltello. Ad assistere alla discussione c’è Laura, la nuova domestica degli Alvarez Hermoso che arriva proprio nel momento clou.

Ancora una volta Laura giocherà un ruolo fondamentale: origlierà una conversazione tra Felipe e Genoveva e scoprirà che i due stanno mentendo sulla gravidanza.

Anticipazioni Una Vita, Genoveva alle strette: la confessione di Marcia

Marcia è decisa a svelare tutto all’avvocato su quanto ha scoperto in carcere al colloquio con Andrade e tra i due scappa un bacio, ma proprio in quel momento passa Genoveva che chiede spiegazioni. Felipe anche chiederà a Genoveva di fare chiarezza su quanto gli ha appena svelato Marcia: l’alleanza con Santiago. La Salmeron farà di tutto per negare il suo rapporto con Israel, ma più tardi il commissario Mendez avvisa Felipe che è sempre più certo del fatto che sua moglie sia coinvolta nell’omicidio di Ursula.

Nel frattempo, Camino raggiunge Armando e gli spiega che Maite è stata pestata in prigione. Quando torna a casa, Camino sconfortata chiede aiuto a Cesareo, ma ad avere un ruolo chiave sarà Ildefonso.