Anticipazioni Love is in the air, incredibile colpo di scena: Serkan fa la sua scelta

Le anticipazioni di Love is in the air fanno sapere di un colpo di scena molto romantico che vedrà coinvolto Serkan

Dal lunedì al venerdì alle 15:30, Love is in the air, l’amata soap opera turca, allieta i pomeriggi di Canale 5 e di tutti i telespettatori ormai appassionati alle vicissitudini dei protagonisti. Stando alle anticipazioni della prossima settimana, a partire da lunedì 12 luglio, Efe e Serkan sono ad un passo dal firmare l’accordo tra le società. Il protagonista, tuttavia, non sembra essere pienamente soddisfatto dalle proposte del suo socio e rifiuta portando ad una rottura del rapporto con l’architetto.

Nel frattempo, Eda organizza una gita in montagna con Selin e per capire se quest’ultima è ancora innamorata di Serkan e quindi, eventualmente, chiudere la storia con Ferit. Selin, allora, parla a cuore aperto con Bolat, ma lui non riesce a decidere. Da un lato nutre ancora un sentimento per Selin, ma dall’altro è sempre più coinvolto da Eda.

Anticipazioni Love is in the air: la romantica scelta di Serkan

Le anticipazioni di Love is in the air, fanno sapere che Serkan raggiungerà una decisione. La partenza per l’Italia di Eda è ormai imminente e Serkan non la vive bene, ma Aydan crede che il malessere del figlio sia colpa del prossimo matrimonio della ex, Selin, che viene convocata a casa per questo motivo.

Alla fine, Selin chiede a Serkan di parlare di loro, ma lui raggiungerà Eda in aeroporto per impedirle di partire per l’Italia.