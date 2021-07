WhatsApp, novità stupefacente: da oggi sarà semplicissimo farlo

Spunta su WhatsApp una grandissima novità. Gli sviluppatori, infatti, hanno implementato una nuova importantissima funzione: scopriamo quale.

WhatsApp resta l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo, con oltre 2 miliardi di utenti. Inoltre l’app sta cercando di migliorarsi con aggiornamenti continui e l’introduzione di nuovissime funzioni. Adesso, attraverso un annuncio ufficiale, l’applicazione ha rivelato lo strumento tanto atteso. Infatti a breve si potranno trasferire le chat da Android a iOS e viceversa. Ad annunciare la notizia per primo ci ha pensato il portale specializzato WABetaInfo.

Infatti cambiando il sistema operativo, adesso l’applicazione chiederà, oltre al numero di telefono, se si vogliono anche spostare i contenuti. Successivamente si dovranno collegare i due cellulari attraverso un cavetto lightning-Usb-C, ossia i due standard per Android e iPhone. Al momento quindi non c’è ancora lo strumento per passare i contenuti via Wireless. Questa comunque resta una grande novità per l’applicazione, una funzione che non era presente prima del mese di luglio.

WhatsApp, altra novità per gli audio: cosa sta succedendo

Durante il mese di maggio, WhatsApp ha introdotto una grande novità per quanto riguarda gli audio. Infatti all’interno dell’applicazione di messaggistica, da quasi un mese, è possibile ascoltare tutti i vocali al doppio della velocità. Il tutto è arrivato con l’ultima versione dell’applicazione per Android, la 2.21.13.17. Quindi adesso gli sviluppatori cercheranno di rendere l’app più coerente e organica, con una modifica all’UI.

Con l’arrivo dell’estate i developer dell’applicazione sostituiranno la linea piatta degli audio, con una rappresentazione grafica che mostra tutte le variazioni dell’audio. La soluzione estetica scelta dall’applicazione è già nota a tutti gli utenti di Telegram, su cui questa grafica è presente già da tempo. La soluzione è utile specialmente negli audio lunghi con l’utente che potrà individuare e saltare le pause presenti nell’audio. Al momento la funzione è stata introdotta solamente sulla Beta per Android, ma a breve potrebbe arrivare sull’applicazione principale.