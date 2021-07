Vanessa Incontrada, la svolta: farà uno storico programma con un comico

A settembre ci potrebbe essere un’incredibile novità in uno dei programmi storici di Mediaset, che potrebbe vedere Vanessa Incontrada alla conduzione. Ecco di cosa si tratta e chi sarà il noto comico che la affiancherà.

Manca ormai davvero poco all’inizio della prossima stagione televisiva, e ormai sono in definizione gli ultimi dettagli. Antonio Ricci, soprattutto dopo l’addio del duo Ficarra e Picone al programma, ha necessità di trovare due degni sostituti per la conduzione del suo TG satirico. Secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe la volontà di rilanciare il format.

Ricci avrebbe individuato in Vanessa Incontrada l’ideale candidata alla conduzione del programma. Lei ha una lunga esperienza con Zelig, dove aveva formato la coppia perfetta con il comico e conduttore Claudio Bisio. Ci furono però alcuni dissapori, come le accuse di body shaming ai danni di lei o le indiscrezioni su una relazione fra i due.

Striscia la Notizia, chi condurrà il programma con Vanessa Incontrada?

Sembrerebbe proprio che la persona scelta per stare a fianco di Vanessa Incontrada sia il comico campano Alessandro Siani. I due non hanno mai avuto esperienze di conduzione insieme, ma sembrerebbe che Antonio Ricci voglia puntare su di loro per raggiungere anche un pubblico diverso mantenendo il solito stile sarcastico della trasmissione.

Nell’ultima stagione, infatti, gli ascolti di Striscia la Notizia non sono stati affatto soddisfacenti, e soprattutto non in linea con uno dei programmi più amati dagli italiani. La presenza di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, però, sarebbe limitata a pochi mesi, cioè da settembre a dicembre.