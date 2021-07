Uomini e Donne, ma quale tradimento: “Sono scioccata e schifata”

La verità sul presunto tradimento di Sara Shaimi a Sonny Di Meo. Il pubblico è rimasto di stucco.

Nelle ultime ore alcune insinuazioni hanno portato la coppia Sara Shaimi e Sonny Di Meo di Uomini e Donne a vivere un momento molto travagliato. Era stato affermato che c’era stato un tradimento, una segnalazione ha scatenato il gossip oggi. A Deianira Marzano è arrivata una segnalazione infatti secondo cui Sara sarebbe stata vista insieme a un altro uomo con cui, tra l’altro, si vedrebbe spesso e non in amicizia.

Uomini e Donne, la verità su Sara Shaimi e Sonny Di Meo: che sorpresa!

La persona della segnalazione ha detto di conoscere bene il presunto uomo e di essere certa del fatto che non siano solo amici. Il gossip si è acceso in un secondo, arrivando in un batter d’occhio anche all’orecchio della stessa Sara Shaimi che nelle sue Instagram stories ha smentito tutto.

“Questo non è un gossip, è diffamazione. Già mi avevano appioppato questo fidanzato quando sono andata a Dubai con l’amica mia”, ha affermato Sara riferendosi a un gossip di tempo fa. “Posso anche pensare chi ha potuto fare tutto questo. […] Quindi non capisco di cosa parlano. Non sono stata in giro, non sono uscita ma non mi devo giustificare. La gente è cattiva, invidiosa, falsa e schifosa. Sono scioccata e schifata. Non capisco per quale scopo facciamo questo. Mi viene in mente solo una cosa, ma spero non sia così. Mi vogliono far passare per quella che non sono”.