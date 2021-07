Uomini e Donne, il regalo a Gemma Galgani: un gesto sorprendente

Gemma Galgani ha conquistato il cuore di tanti con la sua partecipazione a Uomini e Donne: un ex corteggiatore le ha voluto fare un regalo

Come gli appassionati di Uomini e Donne ben sanno, la dama del trono over Gemma Galgani è diventata ormai una delle più grandi protagoniste del talk show di Mediaset. Merito sicuramente anche degli show generati dalle molteplici litigate tra lei e la sua acerrima nemica Tina Cipollari.

La dama torinese negli anni è riuscita a conquistare il pubblico e non solo. Difatti la Galgani è diventata una mascotte di tutti gli altri personaggi presenti nel format ideato e condotto da Maria De Filippi.

In quanto tale, la nemica dell’amatissima opinionista di Uomini e Donne, ha ricevuto un generoso regalo da un ex corteggiatore del programma: Matteo Ranieri. Questo ultimo, rimasto nel cuore degli autori del programma, ha dichiarato in un’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne di aver incontrato la Galgani e di averle donato un regalo promesso in precedenza.

Gemma Galgani e il regalo ricevuto da Matteo Ranieri: le parole dell’ex corteggiatore al Magazine di Uomini e Donne

L’ex corteggiatore Matteo Ranieri è rimasto nel cuore di tanti nonché in quello degli autori del programma che ogni settimana gli dedicano uno spazio sul Magazine del format ideato e condotto da Maria De Filippi.

Nell’ultimo numero Ranieri ha dichiarato di aver incontrato Gemma Galgani e in questa occasione le ha fatto un regalo: un barattolo di pesto che le aveva promesso in precedenza. Il ligure ha inoltre spiegato che in questo periodo sta ancora lavorando e che avrà solo due settimane di tregue nel mese di agosto. Le sue vacanze le trascorrerà prima in Puglia dove sarà ospite di Davide Donadei e Chiara Rabbi e poi in Sardegna.