Temptation Island, Tommaso e Valentina: nuovi retroscena sulla coppia

Spuntano nuovi retroscena sulla coppia più discussa dell’ultima edizione di Temptation Island, Tommaso e Valentina: come stanno le cose oggi

Sono bastate sole due puntate di Temptation Island per far cadere una prima coppia. Parliamo di Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti, la coppia più discussa di questa edizione del reality di Mediaset per il divario di età: lui 21enne e lei 40enne. A richiedere il falò di confronto è stata Valentina dopo aver visto il suo (ex) fidanzato in atteggiamenti palesemente scorretti.

Sembrava quello più innamorato tra i due, ma soprattutto il più geloso. Difatti, arrivato a Moris Le Rei in Sardegna, Tommaso non ha perso tempo a mettere in chiaro cosa non avrebbe voluto vedere nel villaggio delle fidanzate e quali sarebbero invece dovuti essere gli atteggiamenti delle tentatrici nei suoi riguardi. Ma degli atteggiamenti di Valentina hanno subito fatto vacillare i suoi sentimenti. Tommaso infatti si è immediatamente lasciato andare alla tentatrice Giulia.

I due dopo l’esperienza vissuta al reality delle tentazioni sono stati raggiunti dal Magazine di Uomini e Donne dove hanno raccontato i retroscena sul loro addio che sembrerebbe essere definitivo.

Temptation Island, le dichiarazioni di Tommaso e Valentina dopo la loro rottura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

L’ex coppia di Temptation Isaland, Tommaso e Valentina, raggiunti da Uomini e Donne Magazine hanno separatamente raccontato i retroscena sulla loro rottura definitiva. Tommaso Eletti ha spiegato che tra lui e la sua ex c’è stato tantissimo amore, ma da parte sua anche “una folle gelosia“. Difatti è stato proprio questo il motivo che ha spinto i due a partecipare al reality delle tentazioni.

Il 21enne si è sentito ferito da Valentina per alcuni atteggiamenti che la stessa ha avuto nel villaggio delle ragazze. Ad infastidirlo particolarmente il fatto che lei facesse il contrario di quello che le aveva chiesto di fare.

La 40enne ha invece dichiarato di essere rimasta tremendamente delusa dall’atteggiamento del suo ex: “E’ stato impulsivo e riprovevole“. La loro storia però, a prescindere da Temptation Island, avrebbe comunque avuto vita breve a causa della folle gelosia di Tommaso che non le consentiva un briciolo di libertà. Quanto alla tentatrice, Valentina ha detto che Giulia rappresenta la classica ragazza che Tommaso non avrebbe mai guardato in un altro contesto.