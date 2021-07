Rosalinda Cannavò, arriva il duro sfogo sui social: cos’è successo – VIDEO

Dopo le ultime critiche ricevute, Rosalinda Cannavò è esplosa con uno sfogo sul suo account privato di Instagram. Dal momento in cui ha fatto ingresso nella casa del Grande Fratello Vip ad oggi, l’attrice siciliana è continuamente alla gogna mediatica.

Ogni suo gesto o iniziativa passa sotto una lente di ingrandimento venendo così giudicata per tutto. L’ex gieffina questa volta è stata presa di mira per un outfit casalingo che non avrebbe convinto tutti. Rosalinda ha così deciso di rispondere nelle Insta Stories a chi l’ha criticata.

“Mantengo il mio outfit, che non è piaciuto a qualcuna ma mi sento di dire che: quello che mi appassiona nella vita va al di là delle critiche o sul mio modo di vestire. Siamo liberi di vestirci come ci pare e nessuno ha il diritto di deriderci“, ha dichiarato la fidanzata di Andrea Zenga.

Rosalinda e lo sfogo dopo un viaggio a Napoli: “Ho ancora il cuscino in faccia”

L’attrice siciliana ha risposto alle critiche dei suoi followers con un messaggio scritto in una Insta Storie dedicata alle sue promozioni. L’influencer ha poi raccontato di essere stata a Napoli senza il suo fidanzato. “Ho ancora il cuscino in faccia“, ha detto Rosalinda parlando del suo viaggio al sud: “Sono entrata nel mood napoletano, anche siciliano, che avrei mille cose da fare ma me la prendo con comodo!”.

Ma forse era arrivata l’ora, ha spiegato l’attrice: “Io ero sempre una che si faceva sopraffare da tutte le cose da fare, quindi mi svegliavo già con l’ansia. Arrivavo a fine giornata che mi esplodeva il cuore, invece adesso sto cambiando filosofia”. Dunque l’ex gieffina ha dichiarato che d’ora in poi non si lascerà più sopraffare dalle cose rispettando comunque gli impegni senza fare ritardo.