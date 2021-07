Regina Elisabetta, confessione a dir poco sorprendente: è l’unica a farlo! Un esperto ha svelato una preferenza piuttosto “bizzarra” di Sua Mestà

La Regina Elisabetta, nonostante sia l’emblema del conservatorismo e della tradizione per eccellenza, fa a volte delle scelte “bizzarre“. Si è parlato spesso delle sue abitudini alimentari, della passione per la cucina francese e del poco feeling con quella italiana. Molti hanno parlato della sua passione per i vini, ma in pochi sanno quale sia il suo cocktail preferito. Anche in questo ambito Sua Maestà è alquanto sorprendete e non lesina quel tocco di stile completamente personale. A svelare il piccolo segreto sul drink bevuto abitualmente da Elisabetta II è stato uno dei principali conoscitori del settore.

Noah Rothbaum, uno dei maggiori esperti di cocktail al mondo, ha parlato al podcast Royally Obsessed delle scelte dei drink della famiglia reale.

La bevanda alcolica più amata dalla Queen è il Dubonnet, un aperitivo dolce e aromatizzato a base di vino. Una scelta che è stata definita “bizzarra” data la sua storia e la sua popolarità attuale.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, dura accusa contro Meghan Markle: “È spietata!” – VIDEO

LEGGI ANCHE >>> Regina Elisabetta, scelta definitiva per amore del principe Filippo: brividi!

Regina Elisabetta, confessione a dir poco sorprendente: il suo drink preferito è il Dubonnet

Rothbaum ha dichiarato: “Il suo cocktail Dubonnet è davvero speciale e unico, composto con un aggiunta di gin. “Le formule utilizzate per la Regina sono leggermente diverse dal solito, con una doppia provenienza da Europa e America. I Dubonnet prodotti nei due continenti sono leggermente diversi, con un sapore dissimile”.

Poi ha continuato specificando: “Era molto popolare negli anni ’60 e ’70 e poi è scomparso per bel periodo di tempo, soprattutto nel Vecchio Continente. Da altre parti del mondo, invece, è rimasto perennemente in auge. Le Regina ne è una grande fan e questo è per qualche verso singolare. Da un tipo come lei ti aspetteresti un classico bicchiere di Pimm’s”.

All’interno del podcast, la conduttrice Rachel Bowie, scherzando ha aggiunto: “Non è qualcosa che la maggior parte delle persone ha mai provato prima. Diciamo che si fa fatica a trovarlo in un negozio. È davvero unico per lei”.

Tra l’altro si è venuto a sapere come il drink fosse anche il preferito della Regina Madre, con le stesse proporzioni dell’attuale monarca: 30% di gin, il 70% di Dubonnet e una fetta di limone sotto il ghiaccio.

Secondo quanto riferito, ne prende uno ogni giorno proprio prima di pranzo. Alla salute!