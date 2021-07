Raffaella Carrà, nuovo successo clamoroso: è successo poche ore fa, a dimostrazione del grande affetto che ha il pubblico

Oggi sarà il giorno dell’ultimo saluto pubblico a Raffaella Carrà, che dopo la sua morte è stata riempita di geti d’affetto da parte di tutto il pubblico. Ma il miglior modo per ricordarla è sempre con quello che ha fatto, soprattutto in televisione, e con le tracce indelebili che ha lasciato per oltre 50 anni.

La Rai lo sta facendo fin dal giorno della sua scomparsa e gli ascolti tv dimostrano che è stata una scelta corretta. L’ennesima prova è arrivata nella serata di giovedì 8 luglio. la puntata di ‘A raccontare comincia tu‘ nella quale Rafaella ospitava Fiorello, anche se in replica, ha messo insieme 2.571.000 spettatori pari ad uno share del 13.7%, vincendo la serata. E poi a precederla c’era stato sempre su Rai 3 ‘Che Tempo Che Fa ricorda Raffaella Carrà’ con 1.765.000 spettatori per il 9.4%.

Raffaella Carrà, nuovo successo clamoroso: ha battuto anche una fiction amatissima

A dimostrare la firza di Raffaella Carrà in prima serata, ci sono i programmi che ha battuto, Uno su tutti, la replica su Rai1 di Doc-Nelle Tue Mani, la fiction campione do ascolti con Luca Argentero e Matilde Gioli. In attesa della seconda stagione, la Rai la sta riproponendo ogni giovedì e ieri sera ha convinto 2.169.000 spettatori, pari al 12.9%.

Invece su Canale 5, la nuova puntata di ‘Viaggio nella Grande Bellezza: Assisi e Orvieto’ condotta da Cesare Bocci ha totalizzato 1.318.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai 2 la serie tv ‘Squadra Speciale Cobra 11’ è stata vista da 870.000 spettatori pari al 4.8% di share e su Italia 1 ‘Fast and Furious’ ha totalizzato 964.000 spettatori (per il 5.5%). Su Rete 4 L’allenatore nel pallone con Lino Banfi 845.000 spettatori con il 4.9% di share e su Tv8 ‘I delitti del BarLume 403.000 spettatori con il 2.2%.