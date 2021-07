Paola Perego torna a condurlo dopo 17 anni: i fan non stanno più nella pelle

Ottime notizie per Paola Perego che fa il suo ritorno alla conduzione del programma dopo ben 17 lunghi anni

“E dopo qualche anno… Ci rivediamo al Festival Di Castrocaro. 64esima edizione. Prossimamente su Rai2”. È così che Paola Perego scrive in didascalia del suo grande ritorno alla conduzione del Festival di Castrocaro, dopo ben 17 anni. “Era il 1996 ed io presentavo la mia prima edizione del Festival di Castrocaro con Paolo Bonolis”, ha esordito la conduttrice lombarda.

“Ho condotto un altro Festival nel 2004, poi mi hanno detto ‘poi ti chiameremo’ e ci hanno messo un po’, sono passati quasi 20 anni, ma sono felice di annunciarvi che condurrò la prossima edizione del Festival di Castrocaro”. Un sorriso a tutto tondo e la gioia nella voce di Paola Perego che sembra essere entusiasta di ripartire con questo progetto.

Paola Perego torna al Festival di Castrocaro: la reazione del web

Paola Perego ha annunciato in grande stile il suo ritorno ad un programma da lei amato e condotto per 3 edizioni, dopo 17 anni torna alla conduzione del Festival di Castrocaro. Tantissimi i fan che l’hanno supportata e che si dicono felici del suo ritorno, in memoria dei vecchi tempi, ma sono anche tantissime le persone del mondo dello spettacolo accorse in uso supporto.

“Bella prima ancora piu bella ora!” ha affermato Carolyn Smith. Immancabile il commento di Sandra Milo che esulta gioiosa per la collega.