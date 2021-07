Matteo Berrettini, chi è la bellissima fidanzata del campione. Il tennista romano si giocherà venerdì lo storico accesso alla finale di Wimbledon

Nella giornata di ieri Matteo Berrettini ha compiuto una delle più grandi imprese del tennis italiano. Dal 1960 non c’era un italiano in semifinale a Wimbledon (l’unica volta ci riuscì Nicola Pietrangeli) e questo fa capire l’importanza del match vinto dal romano contro Felix Augier-Aliassime. Quattro set combattutissimi (6-3;5-7;7-5;6-3) al termine dei quali si è potuta libera tutta la gioia, sua e dell’intero movimento nazionale. Il numero 7 del seeding (9 al mondo) sarà ora impegnato venerdì sul centrale contro Hurkacz, giustiziere inaspettato prima di Medvedev e poi di Federer. Il polacco ha già regalato un dolore agli italiani, battendo quest’anno Jannik Sinner nella finale del Master 1000 di Miami. Berrettini ha dichiarato di non essere sazio del traguardo raggiunto e proverà a migliorare il suo miglior risultato in un torneo dello slam. Nel 2019, infatti, raggiunse sempre le semifinali allo US Open, venendo battuto in 3 set dal granitico Rafa Nadal. L’avversario di domani è di certo più abbordabile e apre scenari davvero interessanti.

LEGGI ANCHE >>> Sharon Stone, scoperta la relazione con un rapper di 25 anni – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ajla Tomljanovic (@ajlatom)

LEGGI ANCHE >>> Federica Panicucci dice basta: il motivo della decisione sorprendente

Matteo Berrettini, chi è la bellissima fidanzata del campione: tutto su Ajla Tomljanovic

A dare serenità al nostro miglior tennista del momento, è anche la fidanzata. Un rapporto quello con Ajla Tomljanovic, nato ormai da un paio d’anni e che li vede spesso in giro per il mondo insieme. L’avvenente ragazza croata, naturalizzata australiana, nata il 7 maggio 1993, è una tennista affermata. In questa edizione di Wimbledon ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale, venendo sconfitta dalla numero 1 Ashley Barty. Il best ranking raggiunto in carriera è il numero 39, nel 2019, e quest’anno sempre tornata ai massimi livelli. Lei e Matteo sono inseparabili (come testimoniato anche dalle foto sui social) e si danno sostegno a vicenda nella difficile carriera tennistica. Lei ha 3 anni in più del fidanzato ed è davvero bellissima. E’ stata votata dai fan come una delle atlete più belle del circuito e facendo un giro su Instagram, non si fa fatica a pensarlo. Vedere per credere.