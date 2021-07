Covid-19, bollettino 9 luglio: 1.390 contagiati e 25 decessi

Covid-19, ecco il nuovo bollettino aggiornato a livello nazionale. Rispetto a ieri, sale lievemente il numero relativo ai nuovi contagi

Covid-19, ecco il nuovo bollettino fornito direttamente dalla Protezione Civile. Arrivano notizie in linea rispetto a ieri sul fronte nazionale. Il numero relativo ai nuovi contagiati è in leggero aumento ed è di 1.390: ieri erano 1.394. Leggermente in calo quello legato ai decessi, oggi a quota 25 e quasi il doppio rispetto ai 13 della giornata di ieri.

Ciò detto, andiamo a vedere nel dettaglio i numeri aggiornati regione per regione, col nuovo tasso di positività, il numero di tamponi, quello di vaccinati e la situazione negli ospedali e nelle terapie intensive.

Tutti i dati aggiornati regione per regione

• 1.390 contagiati

• 25 morti

• 1.434 guariti

-11 terapie intensive | -30 ricoveri

196.922 tamponi

Tasso di positività: 0,7% (-0,1%)

56.305.683 dosi di vaccino somministrate in totale