Calciomercato Milan, tutto su un big della Serie A: può arrivare davvero! Maldini e Massara vogliono infiammare la piazza rossonera

Il Milan sta pianificando il mercato estivo e dopo le prime cessioni si inizia a chiudere per gli arrivi. Calhanoglu e Donnarumma sono ormai un lontano ricordo e al di là del rammarico per aver perso uno dei più grandi portieri del mondo, l’idea è di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. Tempo per piangersi addosso non c’è e Pioli merita di avere una rosa all’altezza per affrontare il grande ritorno in Champions League. I ruoli da rinforzare sono chiari e proprio in queste ore potrebbe essere annunciato il centravanti. Ibrahimovic avrà al suo fianco Giroud, in arrivo dal Chelsea per una manciata di milioni. Il 35enne francese firmerà un triennale da 3,5 milioni di euro netti a stagione e completerà il reparto con Rebic e Leao. I tifosi chiaramente vogliono altro e proprio a centrocampo potrebbero essere accontentati con un colpo degno di nota. Un top player proveniente dal nostro campionato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, torna di moda un ex Milan: scambio super!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, è fatta per il bomber: la firma nelle prossime ore

Calciomercato Milan, tutto su un big della Serie A: occhi puntati su Luis Alberto

La Lazio si è radunata ieri, mentre oggi inizierà gli allenamenti agli ordini di Sarri, che viene presentato proprio in queste ore. Il grande assente ingiustificato è Luis Alberto. Lo spagnolo avrebbe avvisato all’ultimo il suo rientro posticipato dopo il week end ricevendo in cambio una cospicua multa. Lotito non ha gradito l’atteggiamento e starebbe meditando una clamorosa cessione. Il 4-3-3 dell’ex allenatore del Napoli è piuttosto “stretto” per le caratteristiche del fantasista ex Siviglia e Liverpool, e si potrebbe sacrificarlo per una cifra importante da reinvestire sul mercato. La richiesta ufficiale è di 60 milioni di euro, una cifra onestamente fuori portata nel periodo Covid. L’Atletico Madrid ha chiesto informazioni e continua ad essere interessato ma nelle ultime ore è balzato in testa il Milan. Maldini e Massara vorrebbero abbassare le pretese con l’inserimento di qualche contropartita tecnica. Si era parlato sia di Leao che di Romagnoli ed entrambi sembrerebbero graditi ai biancocelesti. La trattativa è ancora nella fase iniziale ma le premesse per arrivare a dama ci sono.